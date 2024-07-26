Песков заявил, что у героизма много лиц

Ветеран спецоперации, изобретатель лекарства от рака, старик-философ или многодетная мать - все они являются героями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале Мастерской новых медиа.
По словам Пескова, стране нужны герои в полном смысле этого слова.
"Герой этот может быть героем специальной военной операции. И героем этим может быть очкарик-ботаник, который изобрел лекарство от рака <…>. И героем этим может быть седовласый 90-летний старик, который написал какой-то философский труд. И героем этим может быть какой-нибудь безногий парень, который потерял ногу на войне и который, несмотря на это, продолжает помогать людям на протезе. И они все могут и должны выглядеть по-разному. Просто должен быть дух геройства. А конкретного лица у геройства нет. Да любая многодетная мать - это герой", - сказал он.