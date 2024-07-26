Песков заявил, что у героизма много лиц

Ветеран спецоперации, изобретатель лекарства от рака, старик-философ или многодетная мать - все они являются героями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале Мастерской новых медиа.

По словам Пескова, стране нужны герои в полном смысле этого слова.