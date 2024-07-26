В Кремле заявили о катастрофическом для будущего нации уровне рождаемости

Коэффициент рождаемости в России находится на уровне в 1,4, что является слишком низким показателем для будущего нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Официальный представитель Кремля отметил, что с каждым годом жителей самой большой страны мира становится все меньше.

«Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически мало для будущего нации», - заявил Песков, отрывки из выступления которого опубликовал Telegram-канале «Мастерская новых медиа».



Ранее в ООН подсчитали, что за следующие 60 лет население земли вырастет на 2 миллиарда человек, но к концу столетия снизится с 10,3 миллиардов до 10,2 миллиардов. При этом еще в 2022 году в организации считали, что к середине 2080-ых население Земли достигнет пика в 10,4 миллиардов человек, после чего останется на этом уровне до 2100 года. Изменение прогнозов связано с тем, что «в некоторых странах уровень рождаемости ниже, чем предполагалось ранее», уточнили эксперты.