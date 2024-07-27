Лавров рассказал о «простеньких идеях» Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц известен «простенькими идеями». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы немецкого кабмина об отказе Берлина от ракет США на своей территории в случае завершения СВО на Украине, слова Лаврова передает РИА Новости.

«Господин Шольц известен такими, я бы сказал, простодушными заявлениями, простенькими идеями славится», - подчеркнул министр.



До этого Шольц заявил, что условием для отказа от размещения в Германии американских ракет является прекращение Россией боевых действий на Украине.

Канцлер ФРГ выступил против прекращения огня на Украине в текущих условиях

При этом Шольц не стал пояснять, что еще, по его мнению, должна сделать Россия для отказа от размещения ракет США.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в ФРГ.