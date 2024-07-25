Врио губернатора объяснил свой английский на совещании

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, почему ранее на совещании правительства региона перешел на английский язык. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Филимонова, знание иностранных языков полезно, а Россия должна расширять границы общения и влияния. Таким образом он прокомментировал свой переход на английскую речь во время совещания.

«По всем основным экзаменационным предметам Вологодчина показала результат выше среднего по России, кроме английского. Для меня, как для международника по образованию, это досадно, учитывая, что помимо английского я владею еще несколькими языками. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание», — рассказал он.



Впрочем, Филимонов также обратился и к зарубежным коллегам. Он посоветовал им учить русский язык, который «веками остается ключом к сокровищнице научных и духовных знаний».

Глава Вологодской области заговорил на английском во время совещания

Напомним, что во время совещания правительства Вологодской области Филимонову доложили о результатах выпускников в регионе, которые оказались в среднем выше, чем по России. Однако результаты по информатике и английскому языку оказались не такими высокими. Услышав это, Филимонов перешел на английский, и поинтересовался у своих подчиненных о причинах таких результатов.