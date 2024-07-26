Небензя обратился с призывом к членам Совбеза ООН

Россия крайне обеспокоена дискредитационной кампанией в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и призывает всех членов Совета Безопасности (СБ) ООН встать на защиту агентства. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, отметив, что законопроект Кнессета Израиля о признании БАПОР террористической организацией можно расценить только как "пощечину всей ООН".

"Нас также крайне беспокоит продолжающаяся дезинформационная кампания в отношении БАПОР. Насколько мы понимаем, наиболее одиозные обвинения Израиля в отношении сотрудников агентства не нашли подтверждения, а выводы Группы экспертов во главе с Катрин Колонна подтвердили соответствие БАПОР принципу нейтральности и ключевую роль Агентства в деле оказания помощи палестинцам, - сказал он на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа. - Члены СБ не должны подыгрывать усилиям по дискредитации агентства, призываем всех встать на его защиту. Альтернативы БАПОР не существует, и это понимание должно быть отправной точкой усилий Совета. Проект резолюции Кнессета о запрете деятельности БАПОР в Восточном Иерусалиме и признании агентства террористической организации нельзя трактовать иначе, чем пощечину всей ООН".



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22 июля газета The Times of Israel сообщила, что Кнессет Израиля одобрил три законопроекта, направленных на закрытие в Израиле офиса БАПОР. Один из них подразумевает признание агентства террористической организацией с последующим разрывом всех связей между ним и Израилем. Все три законопроекта направлены в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне для подготовки ко второму и третьему чтениям.