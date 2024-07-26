В Кремле прокомментировали задержание россиянина в Париже

В Кремле не располагают информацией о задержании россиянина в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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«Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьезные. По идее, должно быть проинформировано о задержании наше посольство в Париже. Надеемся, что информация будет им представлена», — сказал он.



Ранее полиция в Париже задержала россиянина, которого подозревают в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады. Против него возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции.

По данным издания Le Monde, задержанного несколько дней назад в Париже россиянина зовут Кирилл Грязнов. Он якобы в начале мая в аэропорту Софии в состоянии алкогольного опьянения рассказывал разным людям о своих планах, показывая какое-то удостоверение.