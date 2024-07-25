В Русском доме в ФРГ ответили на требование его закрыть

Директор Русского дома в Берлине Павел Извольский связал требование закрыть культурный центр с желанием некоторых сил завладеть имуществом РФ под предлогом санкций и политических мотивов. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее депутат бундестага от оппозиционного Христанско-демократического союза Родерих Кизеветтер призвал закрыть Русский дом в Берлине, обвинив его в «распространении пропаганды и обходе санкций».

Комментируя это, Извольский назвал его заявление «банальной попыткой рейдерского захвата».

«РД не в первый раз попадает на передовицы немецких СМИ, за последние два года вышло более 40 публикаций в крупных изданиях, содержание которых порой идентично. Одни и те же слухи, заблуждения и взаимное цитирование без достоверной проверки информации и, зачастую, даже без обращения за комментарием к самому Русскому дому», — сказал он.



По словам Извольского, все началось с расследования по поводу обхода культурным центром санкций, которое в итоге через несколько дней прекратили. Он указал, что с обвинениями в адрес Русского дома выступают люди, которые «не бывали в нем, не знакомы с его программой и деятельность», а также «даже не открывали сайт и соцсети РД».