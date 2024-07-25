Патрушев напомнил Зеленскому, кому принадлежит Азовское море

Украина утратила выход в Азовское море, поэтому стратегия морской безопасности этой страны не соответствует реалиям, заявил помощник президента РФ по вопросам национальной морской политики Николай Патрушев. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить жителей страны и мировое сообщество в своей легитимности.

О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию, – заявил он.



Ранее сообщалось, что вновой стратегии морской безопасности Украины, подписанной Зеленским, содержатся положения о постоянном присутствии сил стран НАТО в Черном море и создании противоминной коалиции с Североатлантическим альянсом. В тексте доктрины, опубликованном пресс-службой офиса Зеленского, указывается, что речь также идет о проведении учений и создании морских патрулей.

Также отмечается, что действие документа распространяется на защиту прибрежных районов и морских просторов Украины, а также на области Мирового океана, находящиеся в зоне интересов страны. Речь в том числе идет об Азово-Черноморском бассейне.