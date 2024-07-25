Патрушев раскрыл планы НАТО по захвату Черного моря

НАТО строит планы по масштабной милитаризации Черного моря. Такое обвинение выдвинул помощник президента России Николай Патрушев. Ura.Ru

«Преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря, США давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Натовцев не устраивает, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными», — сказал Патрушев. ТАСС

Кроме того, он отметил, что Россия сорвала планы НАТО по размещению военно-морской базы в Азовском море. Lenta.ru