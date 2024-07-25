Захарова едко поддела Бербок после слов о сильных женщинах

Сильные женщины «во всех случаях» приносят пользу, если они живут в мире традиционных ценностей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она ответила на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, адресованное вице-президенту США Камале Харрис.

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Сильные женщины, по словам немецкого политика, «в определенных ситуациях могут не навредить, а, наоборот, принести пользу» в мире, где в воздухе витает «слишком много тестостерона», сказано в сообщении.

Когда живешь в мире традиционных ценностей, где в воздухе тоже иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины не в определенных ситуациях, а во всех приносят пользу. Это нас отличает от либеральных диктатур, где сильными женщинами пользуются и делают это по необходимости, — написала Захарова.



Ранее официальный представитель МИД России пожелала американцам, чтобы «Бог их не оставил» на выборах президента. Так она ответила на просьбу оценить кандидатуру Камалы Харрис, которая собирается вступить в президентскую гонку.

Также Захарова недавно заявила, что после предвыборных дебатов с участием президента США Джо Байдена и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа американцы поняли, кто управляет их страной. Само мероприятие она назвала «часом политического задора».