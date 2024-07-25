Небензя: Украину не пригласили на заседание СБ ООН, несмотря на предложение РФ

Представители Украины не были приглашены на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по западным поставкам вооружений киевским властям, несмотря на то что Россия предлагала направить украинской делегации приглашение на участие в заседании, причиной тому стало возражение одного из членов Совета. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя напомнил, что ранее в этом месяце представители киевских властей некорректно оформили запрос на участие в заседании Совбеза и были допущены только по просьбе США.

"Помня о той ситуации, мы решили избавить украинских коллег от необходимости готовить и направлять запрос на участие в заседании, коль скоро у них, в отличие от всех остальных членов ООН, есть проблемы с тем, чтобы оформить его в таком виде, который предполагает сложившаяся практика. Правило 37 временных правил процедуры Совета гласит, что представители стран, не входящих в его состав, могут быть приглашены к участию в заседании. Руководствуясь этим правилом, мы предложили членам Совета пригласить от его имени Украину, а также Евросоюз, чтобы их представители смогли прийти на сегодняшнее заседание и внести свой вклад в дискуссию. <...> Однако один член Совета выступил против направления приглашения, утверждая, что оно якобы станет способом оказания давления на Украину и Евросоюз, мол они должны выступать в Совете Безопасности, когда сами захотят. В связи с этим приглашения Украине и Евросоюзу не были направлены, мы сожалеем, что так произошло".



Глава российского диппредставительства отметил, что приглашение той или иной страны на участие в СБ призвано помогать органу в выработке решений.