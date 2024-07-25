НАТО строит планы по масштабной милитаризации Черного моря. Такое обвинение выдвинул помощник президента России Николай Патрушев.

«Преследуя цель масштабной милитаризации Черного моря, США давно подвергают сомнению Конвенцию Монтре, регламентирующую проход кораблей через проливы. Натовцев не устраивает, что этот проверенный временем документ дает преимущественное положение кораблям причерноморских государств по сравнению с иными», — сказал Патрушев в разговоре с «Российской газетой».



Патрушев подчеркнул, что США начали осваивать акваторию Черного моря еще в 90-е годы, после распада Советского Союза, и продолжают эту деятельность, несмотря на ограничения, установленные Конвенцией Монтре, принятой в 1936 году. По его мнению, Киев предпочитает не вспоминать об этом документе, поскольку ему запрещает это делать Вашингтон. Помощник президента также заметил интересный факт о регулярных посещениях региона американским кораблем «Граппл», несмотря на запрет на заход подводных лодок нечерноморских государств в Черное море.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который активирует решение Совета национальной безопасности и обороны страны о новой стратегии морской безопасности. Эта стратегия включает в себя развитие Военно-морских сил и предусматривает усиление сотрудничества с НАТО в Черном море.