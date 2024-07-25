Небензя прокомментировал готовность Киева к переговорам

Озвученная Киевом готовность к переговорам с Россией вписывается в позицию Москвы, которая сводится к тому, что дипломатический путь является предпочтительным для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине. Мы, как вы знаете, никогда не отказывались от переговоров, их при науськивании своих западных спонсоров отвергал [украинский лидер Владимир] Зеленский, - подчеркнул дипломат. - Если он действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом [Владимиром Путиным] месяц назад предложения, и советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит".



Небензя также добавил, что Киев ни под каким предлогом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня.