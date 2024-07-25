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Небензя: готовность Киева к переговорам вписывается в позицию РФ по урегулированию

Озвученная Киевом готовность к переговорам с Россией вписывается в позицию Москвы, которая сводится к тому, что дипломатический путь является предпочтительным для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя прокомментировал готовность Киева к переговорам
© РИА Новости
"Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине. Мы, как вы знаете, никогда не отказывались от переговоров, их при науськивании своих западных спонсоров отвергал [украинский лидер Владимир] Зеленский, - подчеркнул дипломат. - Если он действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом [Владимиром Путиным] месяц назад предложения, и советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит".

Небензя также добавил, что Киев ни под каким предлогом не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня.

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