Путин внес изменения в состав президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета, включив в него временно исполняющих обязанности губернаторов Тульской и Самарской областей Дмитрия Миляева и Вячеслава Федорищева и убрав советника Игоря Левитина. Газета.Ru

Распоряжение опубликовано на портале официальной и правовой информации. RT на русском

Тем же распоряжением из состава членов президиума Госсовета исключены 10 человек, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие. ТАСС