У Путина и Лукашенко появилась новая традиция

Традиция бывать летом на Валааме сложилась у лидеров России и Белоруссии. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь встретились в этих скрытых от посторонних глаз местах. Храм Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском скиту, где президенты побывали на молебне, был построен по решению Великого князя Николая Романова во время Первой мировой войны. С тех пор монахи молятся здесь о погибших при защите Отечества воинах.

«Традиция двух лидеров посещать храм на Валааме возникла, вероятно, на фоне обстановки, в которой находятся наши страны, с ведением боевых действий. Путин показывает, что он духовно, он вместе с армией, вместе с семьями погибших бойцов. Это демонстрация решимости Путина и Лукашенко защитить общие ценности, Россию и Белоруссию как суверенные государства и помянуть тех, кто отдал свою жизнь за Отечество», — пояснил URA.RU политолог Дмитрий Журавлев.



По словам политолога, Великий князь Николай Романов, который и отдал распоряжение построить этот храм, ассоциируется с русским воинством.

«Для Путина и Лукашенко это общая история, потому что в сегодняшней ситуации Белоруссия в одной лодке с Россией — угрозы и над ней висят серьезные», — заключил эксперт.



Путин и Лукашенко также побывали в часовне Царственных страстотерпцев при монастырском подворье. Буквально несколько дней назад отмечалась годовщина расстрела царской семьи.

Впервые лидеры побывали на Валааме в 2019 году. Вновь они приехали на остров 24 июля 2023 года. К переговорам в закрытом формате они перешли только после молебна в обители.