Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Китая Ван И выразил благодарность за последовательную позицию Пекина по украинскому кризису и обсудил перспективы создания новой архитектуры безопасности в Евразии, которая могла бы стать альтернативой существующим западным механизмам.

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Как сообщили в российском МИД, Лавров высоко оценил сбалансированную позицию Китая по украинскому конфликту. Он также приветствовал китайские инициативы, направленные на мирное урегулирование кризиса и учитывающие интересы всех сторон, передает ТАСС.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили также возможность создания новой архитектуры безопасности в Евразии, которая могла бы стать более эффективным и справедливым механизмом обеспечения региональной стабильности. Эта инициатива, предложенная российской стороной, направлена на преодоление существующей стагнации в евроатлантических отношениях, говорится в сообщении ведомства по итогам встречи сторон на полях мероприятий АСЕАН в Лаосе.

Ранее Лавров сообщил, что Россия и Китай должны вместе противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии.