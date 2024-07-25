Украиной полностью управляют США и Евросоюз, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Украина «прогнулась» под Запад еще в 1990-х годах. Таким образом сенатор ответил на заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «непрогнувшейся» стране.

Компания предателей и негодяев. Личности, абсолютно не способные анализировать происходящее с государством Украина. Прогнулись перед всеми остальными, если не перед Россией, перед американцами прогнулись 100%, перед странами Евросоюза, выполняют их волю. Западу они все прощают, Запад ими руководит, под Западом они прогнулись еще в начале 1990-х, — высказался Цеков.



Сенатор сравнил отношения Украины и России с семейными. По его словам, братья и сестры всегда должны искать компромиссы, а те, кто не хотят этого делать, — предатели. Цеков подчеркнул, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон запретил Киеву говорить о любых мирных договоренностях.

Кулеба говорит: мы предатели, плевали на наше прошлое, на Россию, которая сделала нас государством, много помогала, мы в чем-то там не прогнемся. Кулеба, может, и не прогнется — он уже много заработал, может с Украины уезжать, как и Зеленский, — это не его родина. На Украине найдутся люди, которые будут говорить с Россией, которые поймут ее и выполнят ее требования, — добавил сенатор.



Кулеба ранее заявил, что вступление Украины в состав Североатлантического альянса затягивается. Киев, по его словам, не может ждать еще 75 лет до этого события. Министр обратил внимание на «обнадеживающие сигналы», которые поступили по итогам прошедшего саммита НАТО в Вашингтоне.