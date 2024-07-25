Россиян будут штрафовать за неисполнение задач по теробороне

Госдума приняла законопроект о введении штрафов до 50 тысяч рублей для должностных лиц за нарушение требований в области территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь идет об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне", - говорится в сообщении.



По данным агентства, новым законопроектом предполагается, что рассматривать такие административные дела будут военные комиссариаты.

По действующему законодательству РФ, территориальная оборона ведется на территории страны или в отдельных ее местностях, где объявлено военное положение. Также ее организуют для борьбы с диверсантами иностранных государств, а также незаконными вооруженными формированиями.

До этого кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного лишения свободы. Инициатива также предполагает освобождение от наказания в случае, если участник мятежа помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России.