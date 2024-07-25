Мария Захарова пообещала подарить брошь главе МИД Индонезии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбу главы МИД Индонезии Ретно Марсуди подарить ей брошь, пишут «Аргументы и факты».

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Марсуди выразила восхищение украшением Захаровой во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе и попросила прислать ей его копию, если это возможно. Лавров предложил отдать брошь прямо сейчас, но она оказалась пришита к одежде, после чего министр пообещал прислать подарок из Москвы.

В своем Telegram-канале Захарова отметила, что украшение в виде большого черного атласного цветка все еще с ней.

«Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», - заверила она.



© Telegram-канал Марии Захаровой

Ранее Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил в качестве подарка туарегский меч такуба. Глава МИД Мали выразил надежду, что его российский коллега точно запомнит такой подарок.

А от ректора Арктического университета Норвегии (UiT) Дага Руне Олсена глава МИД России получил в 2021 году в подарок вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии и книгу «Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах».