Песков прокомментировал идею Нетаньяху о создании нового НАТО

Необходимо дождаться деталей высказанной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху идеи о создании на Ближнем Востоке альянса, аналогичного НАТО. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с речью в Конгрессе США. В ходе нее он высказал идею создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс, чтобы «противостоять растущей угрозе со стороны Ирана». Политик подчеркнул, что в него смогут войти государства, сохранившие нормальные отношения с Израилем.

Нетаньяху: США и Израиль должны держаться вместе

По словам официального представителя Кремля, прежде чем об этом говорить, нужно понимать, что именно имел ввиду Нетаньяху.

«Надо понимать детали такой инициативы: альянс каких стан [предлагается создать]», - заявил Дмитрий Песков, напомнив, что НАТО «имеет ярко выраженную и системную конфронтационную направленность».



Пресс-секретарь президента России усомнился в том, что на Ближнем Востоке действительно нужны «конфронтационные механизмы».