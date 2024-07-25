Россия открыта для переговоров, но нужно понять, насколько к ним готова Украина, имеет ли она разрешение на них от своих кураторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов», — заявил Песков. Lenta.ru

Владимир Зеленский запретил переговоры с российской стороной еще в 2022 году. Однако в июле 2024 года допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным. Ura.Ru