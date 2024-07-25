ГД осудила Кнессет Израиля по вопросу палестинского государства

Госдума приняла постановление с осуждением Кнессета Израиля, который выступил против создания палестинского государства.

Безосновательно и бездоказательно утверждая, что само создание палестинского государства будет представлять угрозу для Израиля и его граждан, сделает неразрешимым израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует ситуацию в регионе, израильский парламент грубо нарушает принципы и нормы международного права, составляющие основу ближневосточного урегулирования, а также многочисленные юридически обязывающие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, однозначно провозгласившего в качестве решения палестинской проблемы создание на этой древней земле двух суверенных государств – Израиля и Палестины,говорится в постановлении.



За противоправное антипалестинское заявление проголосовало 18 июля 2024 года лишь 68 из 120 членов Кнессета Государства Израиль.

Депутаты Государственной Думы считают, что, принимая подобного рода заявления, сторонники войны и выстраивания отношений с позиции силы в израильском парламенте пытаются нивелировать возрастающую в мире поддержку законных требований палестинского народа, снизить решимость сторонников справедливого урегулирования на Ближнем Востоке эффективно противостоять израильской агрессии, гуманитарной катастрофе, количество жертв среди мирного населения,отмечается в постановлении.



Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира, международные парламентские организации осудить неправомерные заявления Кнессета Государства Израиль и приложить все возможные усилия для скорейшего прекращения кровопролития в Палестине.

Документ будет направлен в Кнессет Государства Израиль, президенту России, Совет Федерации, ООН, ОДКБ, ПАРЛАСЕН, МЕРКОСУР, ОИС и другие организации.