Посольство России прокомментировало задержание обвиняемого в подрыве машины в Москве

Вопросы, связанные с задержанием в Бодруме россиянина Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова, обсуждаются турецкими и российскими правоохранителями. Об этом журналистам сообщили в посольстве РФ в Турции, передает ТАСС.

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«Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции. Российские дипломаты окажут содействие в рамках своих полномочий», — подчеркнули в дипмиссии.



Ранее стало известно, что Серебряков имел репутацию отличника в школе, а соседи высказывались о нем как об интеллигентном, тихом и странном мужчине.