В Кремле воздержались от ответа на один вопрос по встрече Путина и Асада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных контактах президента Сирии Башара Асада с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом при участии России, пишет «Интерфакс». Также он не пояснил, обсуждалась ли во время переговоров Асада и президента России Владимира Путина в Москве возможность личной встречи лидеров Сирии и Турции.

Ситуация в регионе обсуждалась в широком контексте, — ответил Песков.



Владимир Путин принял сирийского коллегу в Москве вечером 24 июля. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая, как отмечается, имеет тенденцию к обострению. В свою очередь Асад напомнил, что встреча совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

До этого Песков заявил, что вопрос организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в России. Таким образом представитель Кремля отреагировал на информацию в СМИ о том, что в Москве планируется провести встречу Эрдогана и Асада.

Путин допускает, что переговоры между Анкарой и Дамаском будут проведены на территории Турции, подтвердил ранее Эрдоган. Он уточнил, что у российского лидера есть свой взгляд на проведение встречи. Однако, отметил Эрдоган, факт в том, что Сирия делает шаг в сторону нормализации отношений и Турция отвечает ей взаимностью.