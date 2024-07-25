В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин в скором времени проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля пообещал, что о деталях встречи будут информировать своевременно.

25 июля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщали в БелТА, белорусский лидер прилетел в Санкт-Петербург, чтобы обсудить с Путиным актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

У трапа самолета Лукашенко встретил губернатор Петербурга Александр Беглов, отметил Telegram-канал "Пул Первого".

13 июля Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. По мнению белорусского президента, необходимо "побыстрее договариваться". Он отметил, что русские и белорусы не являются врагами для украинцев. Лукашенко добавил, что Россия готова сесть за стол переговоров.