Встречу Лукашенко и Путина на Валааме посчитали нерядовой

Запланированные на 25 июля переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будут важнейшими. Об этом заявил советник-посланник посольства Белоруссии в РФ Александр Шпаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, от результатов предстоящих переговоров напрямую зависит, как будут развиваться союзные отношения, региональная обстановка, а также архитектура мировых процессов.

Днем 25 июля Лукашенко и Путин встретились на Валааме.

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, там расположен Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь.

13 июля Лукашенко говорил о том, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер заявлял о необходимости "побыстрее договариваться" по Украине. Также он отмечал, что Россия готова сесть за стол переговоров.