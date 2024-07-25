В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию

Активно ведется подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию, однако его дата пока не определена. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Активно, но дата пока неизвестна», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что визит Владимира Путина может стать началом нового процесса по нормализации отношений Анкары и Дамаска.

По данным турецкого издания Daily Sabah, в Анкаре и Дамаске неоднократно заявляли о том, что следует провести серию переговоров для нормализации отношений. На фоне этого развернулись дискуссии о том, где провести встречу на президентском уровне. Ожидается, что посредником между лидерами Сирии и Турции станет президент Владимир Путин, который также будет присутствовать на встрече. При этом на саммит могут пригласить и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль Судани.