Стало известно о возможном попадании сразу трех ветеранов СВО в Совфед

После выборов в Совфед могут попасть сразу три ветерана специальной военной операции (СВО). О такой возможности стало известно «Коммерсанту».

По сведениям «Ъ», временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Республики Алтай Андрей Турчак представил свою «сенаторскую тройку», в которую включил майора Амыра Аргамакова. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, выдвинул полковника Алексея Кондратьева. Глава Крыма Сергей Аксенов до этого объявил о желании отправить в верхнюю палату российского парламента старшего сержанта Юрия Нимченко.

В список кандидатов на получение сенаторских полномочий, составленный Турчаком, вошли Герой России майор Амыр Аргамаков, действующий сенатор от Государственного собрания (парламента) республики Татьяна Гигель и председатель контрольно-счетной палаты, экс-министр культуры региона Эжер Малчинов.

Как разузнал «Ъ», майору Аргамакову 30 лет. Он участвовал в военной операции в Сирии и спецоперации на Украине. В 2023 году его назначили начальником штаба мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка, а в феврале 2024 года он получил звезду Героя России из рук министра обороны Сергея Шойгу. В марте майор стал председателем республиканского Союза ветеранов боевых действий на Украине.

Ранее депутат Госдумы Эрнест Валеев рассказал, что дополнительный контроль вернувшихся с СВО осужденных не нужен.