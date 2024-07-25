Путин встретился с Асадом в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле.

«Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть!.. Мы не виделись давно уже. Мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается», — сказал Путин.



Российский лидер выразил сожаление в связи с тем, что она имеет тенденцию к обострению.

Путин ранее поздравил президента Сирии с 80-летием установления дипотношений между странами.

Он отметил, что дальнейшее развитие комплекса отношений между странами полностью отвечает интересам народов.