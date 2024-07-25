Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению. Он подчеркнул, что это касается и Сирии.

В среду вечером глава российского государства провел в Кремле встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. В начале общения Путин отметил, что рад видеть своего коллегу, с которым они не виделись давно.

На повестке встречи - разговор по всему комплексу отношений двух стран и, конечно, ситуация в самом ближневосточном регионе.

"К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую", - сказал Путин.



Кроме того, лидеры обсудили и двусторонние отношения, торгово-экономические связи.