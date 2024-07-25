Госдума обсудит законопроект о запрете рекламы у экстремистов

Госдума планирует рассмотреть проект закона о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, и на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России, сообщает ТАСС.

Документ будет рассмотрен депутатами в первом чтении. Инициативу внесла в Думу группа сенаторов и депутатов в июне.

Предлагается установить, что распространение рекламы не допускается «на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ», а также на ресурсах организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Запрет рекламы также предлагается распространить на ресурсы, доступ к которым ограничен по закону.