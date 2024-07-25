МИД: Контакты "второго трека" по Украине прошли в третьей стране

Контакты «второго трека», подразумевающие взаимодействие российских и американских экспертов по Украине, прошли некоторое время назад в третьей стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

По ее словам, РФ не считает проведение таких контактов по экспертной линии целесообразным на данном этапе специальной военной операции. Все дело в ангажированности американской стороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты «второго трека» по экспертной линии, где обсуждался украинский вопрос.