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МИД: Контакты "второго трека" по Украине прошли в третьей стране

Контакты «второго трека», подразумевающие взаимодействие российских и американских экспертов по Украине, прошли некоторое время назад в третьей стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

МИД: Контакты "второго трека" по Украине прошли в третьей стране
© ТАСС

По ее словам, РФ не считает проведение таких контактов по экспертной линии целесообразным на данном этапе специальной военной операции. Все дело в ангажированности американской стороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон вели неафишируемые контакты «второго трека» по экспертной линии, где обсуждался украинский вопрос.

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