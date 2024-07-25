Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Лаос. Об этом сообщает ТАСС.

Борт главы МИД РФ приземлился в аэропорту Вьентьяна. В рамках рабочего визита Лавров примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сМария Захарова, глава ведомства изложит российскую оценку региональной ситуации, в том числе относительно усиления конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию региона. Также у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч.

Мероприятия АСЕАН пройдут 26-27 июля.