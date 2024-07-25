В Госдуме предложили запретить работу алкомаркетов в выходные

В России необходимо запретить работу алкомаркетов в выходные дни. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

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По его словам, запрос на запрет работы алкомаркетов по выходным является вторым по популярности среди россиян после принятого Госдумой закона о запрете «наливаек» в жилых домах. Хамзаев подчеркнул, что до принятия закона об алкомаркетах нужно на законодательном уровне определить, что именно может подходить под определение «алкомаркет».

«Работаю над законодательным решением этого вопроса… Это не продуктовый магазин, а место, точка продаж алкогольной продукции, которая составляет в магазине не менее 70 процентов ассортимента», — сказал депутат.

Ранее Султан Хамзаев призвал приравнять вождение в нетрезвом виде к терроризму. Депутат добавил, что прежде всего речь идет о случаях, которые заканчиваются летальным исходом.