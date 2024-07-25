Путин: у тех, кто пытается расколоть общество России, ничего не выйдет

Президент России Владимир Путин заявил о неотвратимости наказания для тех, кто пытается расколоть российское общество.

Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия России.

«Подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждёт неотвратимое и справедливое возмездие», — подчеркнул президент.



Ранее Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.