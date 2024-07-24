Слуцкий: Зеленскому следует отменить законодательный запрет на переговоры с РФ

Владимир Зеленский и его министры должны, прежде всего, отменить законодательный запрет на переговоры с Россией. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Но от переговоров мы никогда не отказывались. И позиция известна: все предложения по прекращению огня и реальной "формуле мира" озвучил президент Владимир Путин. А Зеленскому и его министрам, прежде чем делать заявления, следует как минимум отменить законодательный запрет на переговоры", - написал он.



Депутат подчеркнул, что Россия всегда добросовестно вела переговоры и была готова подписать стамбульские мирные договоренности еще в 2022 году, предварительно выведя войска с киевского и черниговского направлений.

Слуцкий напомнил, что Зеленский уже намекал на переговорный процесс, заверяя о понимании необходимости "скорейшего завершения войны", а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил о "желании и готовности к диалогу" с Москвой.