Путин подписал закон об отсрочке от призыва на службу для сотрудников прокуратуры

Путин подписал закон, распространяющий отсрочку от призыва на военную службу на сотрудников прокуратуры и следственных органов. Соответствующий документ в среду, 24 июля, был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Уточняется, что отсрочка от призыва будет предоставляться после получения высшего образования по этим специальностям, говорится в документе.

До нововведений отсрочка предоставлялась служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Ранее в этот же день Минцифры России сообщили, что начался прием заявлений на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов через госуслуги. Прием заявок завершится 6 августа. Ведомство передаст информацию Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.

Совет Федерации 17 июля одобрил закон о распространении нормы об отсрочке от призыва на военную службу на служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ.