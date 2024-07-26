Песков спрогнозировал будущие отношения России и Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о бессмысленности пытаться донести точку зрения России до Запада, так как там сейчас господствует «атмосфера слепой ненависти» и нужно время, чтобы эта позиция поменялась. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

«Сейчас, к сожалению, на Западе абсолютно господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией. Фактически, пытаться объяснять просто бесполезно. Нужно подождать», - заметил официальный представитель Кремля в фрагменте выступления, который публикует Telegram-канал «Мастерской новых медиа».



Песков сравнил нынешнюю ситуацию с невозможностью делать операцию во время острого периода течения болезни и выразил уверенность, что постепенно все начнет успокаиваться.

«Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу. И рано или поздно все равно кривая пойдет вверх – будет увеличиваться количество людей, которые зададутся вопросом: «А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их понять»», - заявил он.



Напомним, что после начала российской военной операции на Украине российские дипмиссии начали подвергаться нападениям. В частности, в Литве избили третьего секретаря посольства, а в Нидерландах сотрудники российского посольства начали получать угрозы физической расправы и письма с белым порошком.

При этом россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жаловались на травлю в ЕС. Проведенное в Германии исследование показало, что более половины (63%) русскоговорящего населения страны сталкивалось с дискриминацией по национальному признаку после начала спецоперации на Украине и не ощущает себя в безопасности.