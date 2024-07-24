Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника на СВО

Депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели своего помощника в ГД Ильмиямина Абдуллаева. Соответствующий пост она разместила у себя в Telegram-канале.

По словам Останиной, Абдуллаев занимался отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, а также доставкой боеприпасов и эвакуацией раненых.

«На СВО погиб мой помощник в Госдуме на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев. Последнее сообщение, которое он отправил мне незадолго до гибели: "Спасибо за все добро, которое Вы сделали для меня, Нина Александровна!"...» — написала депутат.



Останина выразила соболезнования семье Абдуллаева, подчеркнув, что «никогда не забудет героя, отдавшего жизнь за нашу безопасность».