Песков отреагировал на слова Кулебы о переговорах

Разъяснения в связи с высказываниями главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах пока не поступали, поэтому говорить о каких-то деталях сложно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее Кулеба в разговоре с главой МИД Китая Ван И сказал, что Киев готов вести переговоры с РФ.

«Почему именно сейчас — наверное, хорошо бы получить объяснения самих представителей... Мы знаем о высказываниях Кулебы из уст официального представителя КНР. Теперь посмотрим, последуют ли какие-то разъяснения того, что было сказано», — прокомментировал это Песков.



Он отметил, что без них «говорить о каких-то деталях сложно».

В Киеве увидели «окно возможностей» для переговоров с Москвой

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.