В Кремле предостерегли Армению от повторения опыта Украины

Россия считает Армению братской страной, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, корреспонденты на полях Фестиваля новых медиа в «Сенеже» попросили пресс-секретаря прокомментировать заявления армянских официальных лиц об особом пути Еревана, общих ценностях с Евросоюзом, отказе от участия в ряде проектов.

Песков подчеркнул, что Армения — это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия.

Москва, уточнил пресс-секретарь, воспринимает республику как союзника, братскую страну, с уважением относится к выбору Еревана.