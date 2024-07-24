Песков: Армения — братская страна для России
Россия считает Армению братской страной, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, корреспонденты на полях Фестиваля новых медиа в «Сенеже» попросили пресс-секретаря прокомментировать заявления армянских официальных лиц об особом пути Еревана, общих ценностях с Евросоюзом, отказе от участия в ряде проектов.
Песков подчеркнул, что Армения — это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия.
Москва, уточнил пресс-секретарь, воспринимает республику как союзника, братскую страну, с уважением относится к выбору Еревана.
«С уважением относимся к таким поискам [своего пути], но только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим», — констатировал Песков.