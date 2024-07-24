Песков отказался комментировать слова Бастрыкина о Госдуме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова председателя Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина о Госдуме.

"Давайте эту тему оставим представителям Следственного комитета и Государственной думы", - сказал он, выступая на Фестивале новых медиа в "Сенеже".



Ранее Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме в июне жестко раскритиковал депутатов Госдумы из-за непринятия важных, по его мнению, законов, направленных на борьбу с преступностью среди мигрантов.

Бастрыкин обозвал Госдуму из-за миграционной политики

Позднее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин не хотел никого оскорбить, а стремился привлечь внимание нижней палаты парламента к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.