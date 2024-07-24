Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».

«Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность», — сказал Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.



Также он указал, что этот факт и запрет на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс. По словам Пескова, мирный процесс является самым предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине.

Путин высказался о легитимности Зеленского

Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить.