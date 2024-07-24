Эксперт рассказал, кто способен подписать капитуляцию Киева

Нельзя доверять словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о переговорах. Кроме того, если положение на фронте изменится в очередной раз, военные смогут самостоятельно подписать договор о капитуляции, без участия украинских политиков. Такое мнение в среду, 24 июля, высказал участник движения «Другая Украина» политолог Юрий Дудкин.

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— Все, о чем говорит Кулеба сейчас, — это треп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их. Кулеба сделал такое заявление, поскольку ему некомфортно было находиться с Ван И, который давно говорит, что решение украинского конфликта лежит в плоскости переговоров, а не военных действий, — передает его слова РИА Новости.



Ранее в этот же день Дмитрий Кулеба заявил, что не видит готовности России к переговорам.

Незадолго до этого Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. По его словам, это должен быть «рациональный процесс, который направлен на достижение прочного и справедливого мира». Вот только Кулеба не стал упоминать, что в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, констатирующий невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Почему Киев вдруг заговорил о готовности к переговорам, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и всегда была открыта для них.