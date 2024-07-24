Путин поручил подготовить план переезда госкомпаний из Москвы

Президент России Владимир Путин поручил подготовить планы переезда госкомпаний из Москвы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.

Правительство РФ должно будет представить предложения по поэтапному перемещению таких организаций в регионы до 1 октября. Речь идет о госкорпорация, компаниях с государственным участием и фирмах, входящих в их структуры.

Предполагается, что головные организации могут переехать «по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности».