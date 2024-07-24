Путин заявил о поддержке Донбасса и Новороссии всей страной

Миллионы людей, фактически вся Россия, поддерживают Донбасс и Новороссию. Об этом заявил сегодня в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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По его словам, в налаживании мирной жизни участвует множество жителей России, в том числе и волонтеры.

«Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации, поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают раскрыть им свой колоссальный потенциал созидания и роста», - подчеркнул глава государства.



Владимир Путин также обратил внимание на то, что эта земля «на протяжении столетий была неотъемлемой частью России и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной», пишет ТАСС.

Напомним, что в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало присоединение к России. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих регионов в состав страны