Путин: вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни

Вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни на этой земле, которая столетиями была неотъемлемой частью России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"Фактически вся страна, миллионы людей, волонтерские и другие общественные организации поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную, благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью России и теперь вновь воссоединилась со своей Родиной", - сказал глава государства.

