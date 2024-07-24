В Госдуме назвали условия реальных переговоров с Украиной

Для начала реальных переговоров с Россией Вооруженные силы Украины должны покинуть новые регионы РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что президент России Владимир Путин четко обозначил все условия.

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Пока, как вижу, киевский режим отделывается лишь сотрясанием воздуха. Что касается наших условий, то их весьма четко обозначил президент Владимир Путин — прекращение огня возможно, если ВСУ полностью оставят территории, которые согласно нашей Конституции, являются российскими, — пояснил Журавлев.



Парламентарий напомнил, что президент Украины до этого запретил любые переговоры с Россией. По его словам, сейчас он и его команда абсолютно забыли об этом, «рассказывая по всей планете о готовности к мирным инициативам». Депутат отметил, что запрет предусмотрен целым указом, за нарушение которого в том числе грозит уголовная ответственности.

Так, наверное, нужно для начала хотя бы его отменить, продемонстрировав свою договороспособность. А то понятно, что в Европе и Азии на них повсюду давят по этому поводу, — добавил депутат.



Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия не видит никаких реальных дел от Украины для урегулирования конфликта и не верит Зеленскому. Комментируя заявление Киева о готовности начать переговоры с Москвой, дипломат подчеркнула, что таким образом там хотят продвинуть свою «тупиковую формулу мира».