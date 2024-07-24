В Госдуме назвали условия реальных переговоров с Украиной
Для начала реальных переговоров с Россией Вооруженные силы Украины должны покинуть новые регионы РФ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что президент России Владимир Путин четко обозначил все условия.
Пока, как вижу, киевский режим отделывается лишь сотрясанием воздуха. Что касается наших условий, то их весьма четко обозначил президент Владимир Путин — прекращение огня возможно, если ВСУ полностью оставят территории, которые согласно нашей Конституции, являются российскими, — пояснил Журавлев.
Парламентарий напомнил, что президент Украины до этого запретил любые переговоры с Россией. По его словам, сейчас он и его команда абсолютно забыли об этом, «рассказывая по всей планете о готовности к мирным инициативам». Депутат отметил, что запрет предусмотрен целым указом, за нарушение которого в том числе грозит уголовная ответственности.
Так, наверное, нужно для начала хотя бы его отменить, продемонстрировав свою договороспособность. А то понятно, что в Европе и Азии на них повсюду давят по этому поводу, — добавил депутат.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия не видит никаких реальных дел от Украины для урегулирования конфликта и не верит Зеленскому. Комментируя заявление Киева о готовности начать переговоры с Москвой, дипломат подчеркнула, что таким образом там хотят продвинуть свою «тупиковую формулу мира».