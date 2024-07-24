Делегация РФ в Вене: НАТО дестабилизирует пространство ОБСЕ

НАТО стремится дестабилизировать ситуацию во всем регионе ОБСЕ. Об этом заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Вместе с тем Североатлантический альянс во главе с США уже не ограничивается той войной, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, а пытается дестабилизировать уже весь регион ОБСЕ. Практически подчистую ими были разрушены договоренности в сфере контроля над вооружениями в Европе", - сказала она.



По ее словам, решение Вашингтона начать с 2026 года развертывание на германской территории новых американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности и гиперзвукового оружия сопряжено с "рисками стратегического характера".

"Сколько еще Европе нужно подтверждений того, что Вашингтон ставит "под ружье" весь континент?" - добавила Жданова.



10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.