Картаполов раскритиковал не поддержавших поправки о гаджетах в зоне СВО

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскритиковал парламентариев, которые проголосовали против закона об ограничении использования электронных средств связи в зоне спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

24 июля Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая переводит в разряд грубых дисциплинарных нарушений использование гаджетов, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, военнослужащими в зоне спецоперации. За него теперь будет грозить до 10 суток ареста. Картаполов ранее пояснял, что речь не идет об устройствах, используемых для боевой работы и подчеркивал, что законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а также урегулирование ранее принятых решений.

На пленарном заседании поправку поддержали 328 депутатов, 24 проголосовали против и еще четверо — воздержались. Картаполов раскритиковал тех, кто не стал голосовать за документ.

Картаполов добавил, что те, кто голосовали за закон, голосовали за «порядок, дисциплину», а командиры им будут благодарны. Те, кто голосовали против — поддерживают «нарушителей».